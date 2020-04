Mein Küchentipp

Eierlikör schmeckt am besten, wenn wir ihn selbst machen. Im Grunde ist der Eierlikör ein weiteres Vier-Zutaten-Rezept, wenn man den Puderzucker als Zucker rechnet. Tatsächlich ist es so, dass Sie auch aus normalem Haushaltszucker in einem Küchenmixer oder in der Kaffeemühle selbst Puderzucker herstellen können.

Wichtig für das Getränk ist, dass die Eier sehr frisch sind und möglichst von biologischer Herkunft stammen. Diese Eier schmecken um Längen besser, da die Tiere anderes Futter bekommen.

Beim Alkoholzusatz schwören viele auf reinen Trinkalkohol 90 % aus der Apotheke. Der wird mit abgekochtem Wasser auf ein bekömmliches Maß verdünnt. Andere verwenden Rum, Gin, Wodka oder Cognac.

Was man letztlich nimmt, ist Geschmackssache. Ich fülle am liebsten mit Doppelkorn auf – vielleicht auch aus Liebe zur Region.

Selbstgemachter Eierlikör

Vier-Zutaten für ca. 2 Flaschen (á 500 ml)

6 frische Bio-Eier

1 Vanilleschote

350 ml Büchsenmilch mit mindestens 10% Fettgehalt

250 ml Doppelkorn

Grundzutat aus dem Küchenschrank

200 g Puderzucker

Zubereitung

Zunächst fünf Eier trennen und die Eigelbe in eine Metallschüssel geben. Dann ein ganzes Ei zufügen und den Puderzucker unterheben. Das Mark der Vanilleschote auskratzen und verrühren.

Den Eierlikör in Flaschen mit einer breiteren Öffnung gießen

Auf einem heißen Wasserbad die Eigelbe circa 5 Minuten zu einer dicken Masse aufschlagen. Nicht zu heiß werden lassen, sonst gibt es Rührei. Die Kondensmilch und den Doppelkorn einrühren und den Eierlikör abkühlen lassen.

Auf zwei Flaschen mit einer etwas breiteren Öffnung verteilen. Breit deshalb, weil der Eierlikör mit der Zeit im Kühlschrank nachdickt. Dann kann man ihn später auch mit einem langen Löffel entnehmen. Pro Flasche ein Stück ausgehölte Vanilleschote hineinstecken. Die Flaschen gut verschließen und im Kühlschrank einige Tage reifen lassen. Gekühlt bleibt der Eierlikör circa zwei Wochen haltbar.

Guten Appetit wünscht Ulla Scholz