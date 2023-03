Zubereitung

Die Nudeln nach Packungshinweis kochen, auf einem Sieb abtropfen lassen und das Kochwasser auffangen.

Den Käse auf einer Reibe hobeln. Den Schmand in eine Schüssel geben und mit den beiden Eigelb, Salz, Pfeffer, Muskat und den Käsespänen vermischen.

Größere Gratin-Förmchen aus Porzellan sind gut geeigent

Die einzelnen Formen buttern und mit Hilfe einer Gabel und eines Löffels die Spaghettini aufrollen und in die Formen platzieren. Sollten sie zu sehr zusammenkleben – das passiert, wenn die Nudeln etwas länger herumstehen – kann man sie noch einmal kurz ins Nudelkochwasser geben. Nun abermals auf dem Sieb abtropfen lassen. Über die Nudeln etwas Schmand-Käsemasse gießen und in die Mitte eine Mulde drücken. Da kommt jeweils ein ganzes Ei hinein.

Die Portions-Aufläufe circa 25 Minuten im Ofen bei 180 Grad backen.

Währenddessen für die Tomatensauce Zwiebeln und Knoblauch schälen, anschließend würfeln. In einen passenden Topf etwas Olivenöl gießen und die Gemüsewürfelchen anschwitzen. Das Tomatenmark einrühren und kurz rösten. Mit den Tomatenstücken auffüllen, umrühren und mit Salz, Thymian, Zucker, Essig und gemahlenem Pfeffer würzen. Die getrockneten Tomaten in kleine Stücke schneiden und in die Sauce geben. Alles einige Minuten leise köcheln lassen.

Anrichten

Wenn die Nudelnester fertig sind und sich fest anfühlen, fährt man mit einem spitzen Messer am Rand entlang. Auf jeden Teller eine Portion Sauce füllen und ein Nudelnest auflegen. Wer mag, kann mit frischen Kräutern – wie Basilikum oder Thymian – verzieren.