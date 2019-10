Ullas Küchentipps

Auf Wunsch vieler "Beste Nachbarn-Gewinner" hat Ulla Scholz ein Rezept zu "Döppekooche am Stiel" für die WDR 4-Hörerinnen und Hörer in ihren Kochtipp aufgenommen. Döppe- oder Düppekuchen war einer von fünf Gängen, die am Genießerwochenende in Bad Neuenahr im Rahmen einer Weinverkostung in Dernau den Gewinnern serviert wurde. Die Idee, den Döppekooche als Fingerfood zu einem Sektempfang zu servieren, stammt von Culinarium Küchenchef Marcus Krupp-Matter, mit dem Ulla Scholz die "Besten Nachbarn" zusammen bekocht hat.

Was beim Backen zu beachten ist

Öl und ungebratene Speckwürfel kommen in den Teig, damit er schön saftig gerät. Küchenchef Marcus Krupp-Matter verwendet gern Olivenöl. In dem Fall sollte die Ofentemperatur nicht heißer als 180 Grad eingestellt werden, da Olivenöl dann seinen Rauchpunkt erreicht hat. Es gibt auch klassische Rezepte, wo Sahne oder Milch zum Einsatz kommen und auch Sonnenblumenöl passt, damit der Teig nicht austrocknet.

Die Masse muss nach dem Backen vollständig auskühlen und über Nacht im Kühlschrank ruhen, damit sie später nicht vom Hölzchen rutscht. Der Holz-Picker kommt beim zweiten Backen mit in den Ofen, dann haftet der Teig am Holz fest.

Vegetarische Variante

Statt Speck eignen sich auch Räucher-Tofu-Würfel, die man unter den Döppekoochen mischt. Die Mettwurst wird durch ein Apfelstück mit Schale ausgetauscht, dass auf das Hölzchen gefädelt und mitgebacken wird.