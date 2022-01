Meine Küchentipps

Aus Texas und Mexico wird Tex-Mex-Küche

Es gibt im Grunde kein original Chili-con-Carne-Rezept, da die Herkunft nicht eindeutig geklärt ist. Sowohl der Süden Nordamerikas als auch Mexiko beanspruchen das Gericht für ihre Landesküchen. Im weitesten Sinne wird ein Chili con Carne der Tex-Mex-Küche zugeordnet.

Deutschland entdeckt die mexikanische Küche

In den 80er-Jahren entstanden in deutschen Großstädten die ersten mexikanischen Restaurants. Es begann die Zeit der weltweiten Genüsse. Sich beim "Mexikaner" zu treffen, war weniger kostspielig als einen Abend beim "Italiener" zu verbringen. Mit der Einführung der Happy Hour in diesem Jahrzehnt wurden Cocktails zum Alltagstrunk. Caipi (Caipirinha) wurde zum Modetrunk und stand ganz oben auf der Beliebtheitsscala. Zu später Stunde kamen Tequila und Mezcal dazu. Letztere Spirituose enthält eine Raupe, die vom Hersteller als typisches Merkmal in der Flasche platziert wird. Viele dachten, es handle sich um einen Wurm. Der sorgte dann zu später Stunde am Bartresen für reichlich Gesprächsstoff.

Siegeszug der Avocado und ihren exotischen Verwandten

Auf der Speisekarte standen Tacos, Tortillas, Chili con Carne und Guacamole – der Hunger auf die Avocado war geboren. Mit den Avocados kamen andere Früchte, die bis dahin niemand kannte: Mango, Papaya, Kiwi, Sternfrucht, Maracuja und Physalis. In den 80ern konnten Köchinnen und Köche in der gehobenen Gastronomie mit regionalen Produkten nicht punkten. Je exotischer die Lebensmittel – umso besser.

Statt Omas Kartoffelsuppe – nun bunte Eintöpfe aus aller Welt

In WG -Küchen oder auf Partys wurden in dem Jahrzehnt Exotisches wie Cous-Cous, Ratatouille oder Chili con Carne verspeist. Die Gerichte wurden mit zunehmender Gästeschar – preiswert – mit allerlei Gemüsen und Tomatensaft verlängert.

Chili sin Carne

Statt Hackfleisch kann man auch Veggie-Hack verwenden

Manch ein Chili con Carne war schon damals mehr "sin" als "con". Von daher bietet es sich für Vegetarier und Veganer an, das Hackfleisch durch ein Veggie-Produkt auszutauschen und Chili sin Carne zu kochen. Veggie-Hack aus Soja-oder Erbsenprotein gib es mittlerweile in jedem gut sortierten Supermarktkühlregal.

Kidneybohnen auf Vorrat kochen

Bei spontanem Kochen greife ich zur Kidneybohnen-Konserve. Wer Zeit hat, weicht rote getrocknete Bohnen über Nacht ein. Das Wasser am nächsten Tag abgießen und die Hülsenfrüchte in frischem Wasser mit Salz, Lorbeerblatt, Zwiebel, Thymian und einem Stück Sellerie und Möhre – circa 1 Stunde – langsam köcheln lassen. Am besten gleich die doppelte Menge ansetzen und die Hälfte für Bohnenfrikadellen oder das nächste Chili sin Carne-Gericht einfrieren.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!