Meine Küchentipps

Der Einkauf

Bei Fleisch gibt es durch die unterschiedlichen Haltungsformen große Preisunterschiede. Der Discounter nimmt circa 5,00 Euro pro Kilo Hähnchenflügel in Haltungsform 1. Mit mehr Tierwohl steigt der Preis. Die Supermarkt-Eigenmarke für 1 kg Bio-Flügelchen kostet 9,90 Euro. Ich handhabe es oft so, dass ich dann kaufe, wenn das Biogeflügel um 30 Prozent reduziert ist, weil das Haltbarkeitsdatum in Kürze abläuft. So lässt sich mit geringem Budget hochwertigeres Fleisch kaufen.

Für ein Netz Schalotten (350 g ) habe ich 1,49 Euro bezahlt. Ein Bund frischer Thymian fließt mit 0,99 Euro in die Berechnung ein. Wir benötigen etwa die Hälfte. Es lohnt sich im Hinblick auf den Sommer, eine kleine Kräuterauswahl zum Beispiel auf der Fensterbank, auf dem Balkon oder im Garten anzupflanzen. Das spart viel Geld.

750 g Bio-Pommes kosten als Supermarkteigenmarke circa 2,29 Euro.

Gewürze, Öl und Essig liegen pauschal bei 1,00 Euro

Pro Portion: ca . 1,80 Euro

Geflügel in Haltungsform 1

Pro Portion: ca . 2.40 Euro

Bio-Geflügel ca . 30 Prozent reduziert in Haltungsform 4

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!