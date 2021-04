Meine Küchentipps

Unterschiedliche Mehle verwenden

Die Mehlsorten lassen sich tauschen oder mischen. Allerdings ist es ratsam – egal wie Sie sich entscheiden – den Vollkornmehlanteil durch ein anderes Vollkornmehl zu ersetzen (Weizen, Emmer oder Einkorn).

Vollkornmehl wirkt sich im Brotteig günstig auf die Triebkraft der Hefe aus und ergibt einen volleren Geschmack. Im Gegensatz zu Weißmehl – das ist eher für Kuchen geeignet – enthält das vermahlene ganze Korn noch alle wertvollen Inhaltstoffe.

Ich besitze seit Jahrzehnten eine Mehlmühle, weil es früher nur eine begrenzte Auswahl an abgepackten Mehlsorten gab. Heutzutage nutze ich sie nur noch selten. Hochwertige Mehle gibt es in unterschiedlichen Mehl-Typen, Mahlgraden und Backstärken in Naturkostläden oder im Internet in Hobbybäckershops. Hier finden Sie auch Zubehör, wie Gärkörbchen, Leinentücher, Teigkarten und spezielle Brotbackformen.

Buttermilch

Buttermilch verleiht einem Hefebrot einen leicht säuerlichen Geschmack und sorgt dafür, dass das Brot länger frisch bleibt.

Salz

In Lehrbüchern des Bäckerhandwerks wird die Salzzugabe so berechnet, dass auf 1000 g Mehl 18 g Salz kommen. Salz fördert nicht nur den Geschmack des Brotes, sondern wirkt sich auch auf die Teigstruktur und auf eine schöne Kruste aus. Kommt kein Salz zum Einsatz, geht das Gebäck in die Breite und bleibt flach. Kommt zu viel Salz in den Teig, bleibt das Brot sehr kompakt und die Kruste wird zu dunkel.

Ohne Schnickschnack ein leckeres Brot backen

Der Gusseisen-Bräter ist für Backanfänger von Vorteil, da er ohnehin in jedem Haushalt zu finden ist. Das Brot speichert darin zu Beginn des Backvorgangs die Feuchtigkeit und geht gut auf. Später – ohne Deckel – bildet sich die knusprige Kruste. Wenn der Küchenbackofen schwächelt und keine hohen Temperaturen erreicht, kann man das Topfbrot unter der Haube eines leistungsstarken Grills draußen backen. Ein Thermometer allerdings, um Kern- und Ofentemperatur zu messen, sollte weder outdoor noch in der Küche fehlen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!