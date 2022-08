Zutaten (Für 2 – 3 Portionen)

250 g Karotten

250 g Brokkoli

⅓ Schlangen-Gurke

300 g Kartoffeln

⅓ Stange Lauch

10 getrocknete Tomaten

2 – 3 kleine Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter oder Pflanzenöl

2 Lorbeerblätter

Etwas Thymian oder Oregano

Geriebene Muskatnuss

Salz

Pfeffer

Außerdem

Frische Petersilie, Basilikum oder Schnittlauch

3 – 4 EL Saure Sahne

1 EL Butter oder natives Pflanzenöl zum Begießen und Aromatisieren

Topping nach Wahl

Geröstetes trockenes Brötchen in Knoblauchöl

Frittiertes Möhrengrün (nur Bio-Bund-Möhren)

Gebratene Pilze wie Pfifferlinge oder Champignons

Grillkäsewürfel (Halloumi)

Frühstücksspeck, in der Pfanne knusprig gebraten

Italienische oder französische Wildschweinsalami in Scheiben