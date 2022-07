Meine Küchentipps

Ein Röster bewahrt die Eigenaromen

Für Beeren ist die Zubereitung im Backofen ideal

Egal ob Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen oder Beeren – die österreichische Zubereitungsart, die als Röster bekannt ist, erweist sich als ideal, um Obst so zu verarbeiten, dass es seinen Eigengeschmack behält. Besonders die empfindliche Brombeere profitiert von dieser Garmethode. In einem flachen Geschirr ausgebreitet und mit Zucker bestreut, backen Brom-, Blau- oder Himbeeren im eigenen Sud im Backofen. Je nach Obstsorte kann auch mit Deckel und etwas länger erhitzt werden. Ich nutze die Art, um größere Mengen Zwetschgenmus aus dem Garten einzukochen. Beeren jedoch – wie hier im Rezept beschrieben – sollten nur leicht karamellisieren und ihre Form behalten. In einem Kochtopf auf dem Herd, würde dieses Obst schnell matschig. Käme etwas Wasser oder Wein dazu, würde durch die Flüssigkeit das natürliche Fruchtaroma gemindert. So spricht alles für den Röster.

Beste Reste: Wohin mit dem Altbrot?

Ob in Frikadellen, als Paniermehl oder für Croutons – es gibt viele Möglichkeiten, wie wir trockenes Brot verarbeiten können. Pappige Brötchen oder Baguette vom Vortag werden entweder leicht angefeuchtet und im Ofen aufgebacken oder in dünne Scheiben geschnitten und mit Knoblauch und Olivenöl geröstet. Brot-Chips schmecken ohne Beigabe oder können Salate und Suppen geschmacklich bereichern.

Echtes Panierbrot

Schön hell wird Paniermehl, wenn vor dem Reiben die Rinde weggeschnitten wird

Die dunkle Rinde von Brötchen oder Baguette rundum wegschneiden. Das, was übrigbleibt, auf einer feinen Reibe raspeln und anschließend durch ein Sieb streichen. Gutes Panierbrot zeichnet sich dadurch aus, dass es besonders hell aussieht und es Schnitzel und Co. eine perfekte goldene Bräunung verleiht.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz