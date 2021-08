Meine Küchentipps

Warum aus frischen Beeren eine Fruchtsauce kochen?

Kerne und kleine Stiele an Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren sowie Holunder sind lästig. Wenn wir das Obst waschen und anschließend mit Stumpf und Stiel mit etwas Zucker aufkochen, ersparen wir uns viel Arbeit.

Die gekochten Beeren durch die Flotte Lotte oder ein Sieb treiben. Das so gewonne Fruchtpüree lässt sich so auch ganz unkompliziert zu Konfitüre weiterverarbeiten. Die Schalenrückstände aus dem Sieb erhitze ich später noch einmal mit etwas Wasser. So entsteht als Nebeneffekt noch ein leichter Obstsaft, wenn der abgesiebt wird.

Es gibt auch einen geschmacklichen Aspekt, der für das Kochen spricht: Sowohl die Muffins als auch die Schmand-Creme bekommen durch die gekochte Beerensauce ein viel intensiveres Aroma als durch die rohen Früchte. Von daher süße ich eine Sauce aus frischen Erdbeeren auch immer mit Erdbeerkonfitüre.

Brombeeren pflücken

Brombeeren reifen bei Lagerung nicht nach – sie bleiben sauer. Von daher nur Exemplare ernten, die genau richtig sind und gut schmecken. Große Eimer sind zum Sammeln nicht geeignet. Die oberen Früchte drücken die unteren Beeren zusammen. Spankörbe oder flache Schalen sind prima. Wer wild sammelt, sollte nicht an befahrenen Straßen pflücken.

Besonderheiten beim Muffin-Teig

Viel glauben irrtümlicherweise, dass der Muffin-Teig etwas mit Rührteig zu tun hat. Im Gegensatz zum Rührteig werden die Eier aber nicht aufgeschlagen, sondern nur zu einer glatten Masse vermischt. Mehl und Backpulver sollten vorher gesiebt und gemischt werden.

Muffin-Teig verträgt kein langes Rühren

Damit sich wenig Gluten im Teig bilden kann, darf nur alles kurz untereinander gehoben werden. Etwas Säure – in Form von einem Sauermilchprodukt – ist sinnvoll, dann regiert das Backpulver noch besser. Ein ½ TL Natron, das man noch zusätzlich zugeben kann, bräunt das Gebäck besonders gut.

Zweierlei Fette werden verwendet, da Butter für Geschmack sorgt und Öl den Teig elastisch hält. In den meisten Backformen bleiben die Muffins in den Mulden haften. Selbst dann, wenn vorher gut gefettet wurde. Zu viel Spülmittel verhindert, dass sich eine Schicht entwickelt, die das Ankleben verhindert. Wer sicher gehen will, verwendet besser spezielle Muffin-Back-Manschetten oder kleidet die Mulden mit Backpapierzuschnitten aus.

Eine Schmand-Creme schmeckt auch als Dessert

Wenn Sie unter die Schmand-Creme noch zwei geschlagene Eiweiß heben, entsteht eine lockere Beeren-Mousse. Die in Portions-Gläser füllen und in den Kühlschrank geben. Vor dem Servieren mit Brombeeren, etwas Fruchtsauce und Melissenblättchen garnieren.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!