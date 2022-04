Meine Küchentipps

Die klimafreundliche Variante (vegan)

Die Süßkartoffeln statt mit Bratwurst oder Käse mit gebratenen Falafel-Bällchen oder gebratenen Pilzen kombinieren. Auch geröstete Walnüsse passen hier gut und liefern hochwertiges Eiweiß. Für die Joghurtsauce einen Joghurt aus Soja oder Kokos verwenden.

Krautsalat bekömmlich zubereiten

Je feiner der Kohl geschnitten wird und je kräftiger wir ihn mit den Händen oder einem Stampfer zerbrechen, desto bekömmlicher ist das Gemüse. Die meisten Verdauungsprobleme lassen sich vermeiden, wenn Kohl eine feine Struktur aufweist und gründlich gekaut wird. Hier bewahrheitet sich ein alter Spruch: Gut gekaut ist halb verdaut!

Kohl verträgt Gewürze

Auch Kümmel, Thymian oder Fenchel verleihen einen guten Geschmack und wirken sich wohltuend auf Magen und Darm aus. Richtig feurig wird der Weißkohl, wenn das Gemüse mit rotem scharfem Paprikapulver aus dem Asia-Laden vermischt wird. Das Gewürz wird in der koreanischen Küche für Kimchi (eine fermentierte Kohlzubereitung) eingesetzt.

Öfter einmal zu Süßkartoffeln greifen

Süßkartoffeln kommen ursprünglich aus Südamerika, werden aber mittlerweile in Europa und sogar in Deutschland angebaut. Es gibt verschiedene Sorten, wobei orangefarbige, kleine Exemplare am besten schmecken. Im Gegensatz zur herkömmlichen Kartoffel, die botanisch zu den Nachtschattengewächsen zählt, lassen sich Süßkartoffeln auch roh zubereiten. Die Pflanze kommt aus der Familie der Windengewächse und zeichnet sich dadurch aus, dass sie viel Betacarotin und mehr Ballaststoffe als die Kartoffel enthält. Das bedeutet, dass das Gemüse besonders gut sättigt. Ab und zu in den Speiseplan eingebaut, bringt die Süßkartoffel Abwechslung in den Speiseplan, da sie sich zu Suppe, Pommes Frites, Püree, Backkartoffeln oder Salat verarbeiten lässt.

Es geht um gute Wurst

Frische Bratwurst vom Metzger am selben Tag verbrauchen

Bei Bratwurst immer auf Qualität setzen. Ich kaufe mein Fleisch am Hof oder beim Bio-Metzger auf dem Wochenmarkt. Lieber weniger tierische Produkte essen und dafür bessere Qualität in den Einkaufskorb legen. Frische Bratwurst – wegen schneller Bakterienausbreitung – am gleichen Tag verarbeiten. Es handelt sich um eine Rohwurst und sie ist ähnlich empfindlich wie Hackfleisch, wenn es lose verkauft wird und nicht – wie in der Supermarkttheke – unter Vakuum verpackt wurde. Hier dann das Verbrauchsdatum unbedingt einhalten!

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!