Zubereitung

Den Speck und die Zwiebel in kleinere Würfel teilen. Bei beiden Zutaten nicht zu fein schneiden, da sonst Zwiebeln und Speck beim Braten austrocknen und schnell verbrennen.

Die Pellkartoffeln am Vortag kochen, da sie nach längeren Ruhe ihre Form besser behalten. Nun in dünne, aber nicht zu dünne Scheiben schneiden und zur Seite stellen.

Die Pellkartoffeln schon am Vortag kochen

Für die Speckstippe ein wenig Öl in eine Pfanne geben und die Speckwürfel darin rundum vorsichtig rösten. Kurz bevor der Speck fertig ist, die Zwiebelwürfel mit anschwitzen. Eventuell umrühren und so lange braten, bis sie leicht glasig, aber keinesfalls dunkel aussehen. Die Speckstippe in eine Schüssel umfüllen und zur Seite stellen.

In einer passenden Pfanne Öl – am besten ein Bratöl aus dem Naturkostbereich – sehr heiß werden lassen und die Kartoffelscheiben anbraten. Man sollte die Scheiben so verteilen, dass möglichst viele Exemplare Kontakt zum heißen Pfannenboden bekommen. Die nächsten 3–4 Minuten nicht umrühren, sondern warten, bis sich eine Kruste unter den Kartoffelscheiben gebildet hat.

Ständiges Rühren, gerade am Anfang, ist einer der Kardinalfehler bei der Bratkartoffelzubereitung, Die Kartoffelscheiben fallen auseinander und verkleben. Lieber mit einer Gabel an einzelnen Scheiben vorsichtig prüfen, ob sie von unten schon gebräunt sind.

Nach dem Anbraten reduziere ich die Hitze etwas. Meine Devise: Besser langsam vergolden, so gibt es keine schnellen, schwarzen Bratergebnisse. Sind die Scheiben von der Unterseite geröstet, wird mit einem Pfannenwender gedreht oder die Pfanne geschwenkt. Allerdings sollte beim Schwenken der Pfanne das Exemplar einen hohen Rand aufweisen, der innen abgerundet ist. Andernfalls liegen die Kartoffelscheiben überall, nur nicht mehr da, wo sie sein sollen. Nach weiteren 4–5 Minuten – Bratkartoffeln sind leider nichts für ungeduldige Menschen – kommt die Speckstippe dazu. Die sollte nur kurz warm werden, aber nicht mehr mitrösten. Dieser Profitrick sorgt dafür, dass die Bratkartoffeln schön kross werden und Speck und Zwiebeln nicht verbrennen.

Anrichten

Mit Salz und Pfeffer würzen und zum Schluss mit ein wenig Butter und mit gehackter Petersilie verfeinern. Bratkartoffeln schmecken ohne Beilage oder zu Salat oder Spiegelei. Sie passen zu einer Sülze, zu Frikadellen und Rindfleischsalat. Bratkartoffeln sind eine köstliche Beilage, die viele Fleisch- oder Fischgerichte passend begleiten.