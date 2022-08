Meine Küchentipps

Kann ich alle Äpfel verarbeiten?

Faules Fallobst gehört auf den Kompost. Zum einen schmecken die braunen Stellen nicht, zum anderen haben sich hier Schimmelpilze angesammelt, die für unseren Körper auf die Dauer schädlich sind. Anders verhält es sich mit kleinen Schönheitsfehlern wie schwarze Flecken, Berostung oder Schorf. So etwas entsteht durch Insektenfraß und Temperaturschwankungen. Der bräunliche Schorfpilz sieht nicht schön aus, ist aber geschmacksneutral und harmlos.

Mit oder ohne Schale?

Je nach Beschaffenheit und Zustand des Fallobstes schäle ich die Äpfel vor dem Backen. Ich finde allerdings, dass so ein Bratapfelkuchen mehr Aroma bekommt, wenn die Schale dranbleibt.

So läuft nichts in den Backofen

So läuft nichts in den Ofen: Form mit feuchtem Backpapier einschlagen

Dadurch, dass die Füllung später wirklich saftig wird, kann es geschehen, dass die Früchte in der Ofenhitze aufwallen und Fruchtsaft übertritt. Hier hilft eine zweite Form, in die wir die Tarte stellen oder Backpapier in die wie die Form halb einschlagen. Nichts ist lästiger, als Verbranntes aus dem Backofen zu entfernen – abgesehen davon, dass es beim Backen qualmt und stinkt.

Streusel oder Mürbeteig?

Für die Streusel greife ich zu Backpulver und gebe noch ein Ei dazu. Bislang war ich kein großer Crumble-Cake-Fan. In vielen Rezepten schmeckt mir das Obst nach dem Backen zu trocken und der Streusel ist knallhart. Ich verwende Mürbeteig. Die Idee kam mir über den Sommer, als ich mit diesen leichten Streuseln schwarze Johannisbeeren und Brombeeren aus dem Garten zu köstlichen Tartes verarbeitet habe.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz