Meine Küchentipps

Waldheidelbeere und Kulturheidelbeere gehören zur Familie der Blaubeeren

Waldheidelbeeren wachsen im Wald an niedrigen Sträuchern. Diese Früchte erreichen selten die Größe von gezüchteten Beeren und sind innen komplett blau durchgefärbt. Die wilde Sorte enthält doppelt so viel Vitamin C wie gezüchtete Beeren.

Die Kulturheidelbeere ist das Ergebnis von Kreuzungen mit einheimischen und nordamerikanischen Sorten, die an höheren Sträuchern gedeihen. Die Früchte erkennen wir daran, dass sie innen hellgrün aussehen und weniger aromatisch schmecken.

Sowohl kulinarisch als auch vom Gesundheitswert sind die Beeren aus dem Wald den Kulturheidelbeersorten überlegen. Die

'Wilden' glänzen mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen. Unter anderem Anthocyane, die die Beere blau färben. Sie stecken nicht nur in der Schale, sondern auch im gesamten Fruchtfleisch. Ernährungsexperten sprechen den Anthocyanen antientzündliche Effekte und einen positiven Einfluss auf Herz, Magen und Darm zu. Kurz gesagt: Die Blaubeere punktet als heimisches Superfood, das auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht zu toppen ist, da es im Sommer bei uns in der Region wächst.

Wenn Sie im Winter auf gefrorene Blaubeeren zurückgreifen, sollten Sie sich vergewissern, wo die Beeren herkommen. Früchte aus China und Nordamerika haben lange Transportwege hinter sich.

Sowohl bei TK -Ware als auch bei der Wildsammlung sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie die Früchte vor dem Verzehr kurz erhitzen. So können weder Fuchsbandwurm noch mögliche Keime, die sich in eingefrorenen Früchten verbergen können, gesundheitliche Schäden anrichten. Frische Kulturheidelbeeren hingegen, dürfen Sie nach gründlichem Waschen roh verzehren.

Einmal Hefeteig und gleich mehrere Möglichkeiten

Ob Sie Dampfnudeln, Buchteln oder Rohrnudeln zubereiten – es handelt sich immer um dasselbe Hefeteigrezept.

Gefüllte Buchteln und Dampfnudeln auf Blaubeersuppe

Mir schmeckt die süddeutsche oder österreichische Variante aus dem Backofen (Rohr) besser. In Schlesien und in Mecklenburg-Vorpommern gart man die Hefeklöße in einem Sieb über einem Wasserbad. Dazu gibt es eine Blaubeersuppe, die mit Kartoffelstärke angedickt wird.

Auch fein: Die Rohrnudeln mit Blaubeerkonfitüre füllen, im Ofen backen und auf Vanillesauce anrichten. Wenn die Blaubeerzeit vorbei ist, warten schon Pflaumen und Zwetschgen, die prima als Röster oder Kompott zu Dampfnudel und Buchtel schmecken.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!