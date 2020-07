Meine Küchentipps

Bei meinem Bio-Gemüsestand auf dem Wochenmarkt werden zurzeit bunte Blattsalatmischungen angeboten. Diverse Salatblätter, Rauke, Sauerampfer, junge Spinatblättchen, oft mit essbaren Blüten vermischt, schmecken aromatisch und machen einfachen Salat zu etwas Besonderem. Wer einen eigenen Garten besitzt, kann mit ein wenig Phantasie auch solch schöne Mischungen zusammenstellen. Wichtig ist nur, dass Sie vor der Zubereitung die harten Stiele bei Sauerampfer, Rauke und Co. etwas einkürzen und größere Blätter klein zupfen. Das schmeckt besser und lässt sich auch unproblematischer verzehren, wenn alles auf eine Gabel passt.

Gleich mehr Vinaigrette rühren und in einem Twist-Off-Glas aufbewahren

Vinaigrette kann man gut auf Vorrat anrühren und dann in ein Twist-Off-Glas umfüllen. Vor der nächsten Verwendung kurz schütteln, damit sich alle Zutaten wieder gut verbinden.

Pfifferlinge schmecken am besten, wenn sie möglichst trocken aussehen und klein und kompakt beschaffen sind. Je nach Verschmutzungsgrad reicht ein Pinsel zum Säubern. Auch kurzes Waschen schadet nicht, wenn die Pilze hinterher gut abgetrocknet werden. Möglichst scharf anbraten und erst am Schluss salzen. So ziehen Pilze während des Garens keine Flüssigkeit und werden nicht matschig.

Wer keine Pfifferlinge mag, kann den Salat auch mit gebratenen Geflügelfleischstreifen oder Hummerkrabben zubereiten.

Viel Spaß beim Nachkochen wünscht Ulla Scholz!