Zubereitung

Den Salat waschen, putzen und in einem Sieb oder Handtuch abtropfen lassen.

Statt grünem Salat passt auch Chicorée zur Orangensahnesauce

Währenddessen die Orangen waschen und abtrocknen. Dann von zwei Exemplaren etwas Schale abreiben. Die dritte Frucht halbieren, auspressen und den Saft zum Orangenschalenabrieb gießen. Die letzte Orange mit einem Messer so schälen, dass keine weiße Schale mehr an den Früchten haftet, halbieren und in dünne Scheiben schneiden.

Etwas Zucker in einem Topf vorsichtig schmelzen und den frisch gepressten Saft angießen. Die Temperatur sofort zurückschalten und alles ein wenig einkochen lassen. Die Reduktion zum Abkühlen zur Seite stellen.

Die Mandeln in einer Pfanne golden rösten und in ein Behältnis umfüllen.

Sahne in eine passende Salatschüssel gießen. Die halbe Zitrone auspressen und mit der Orangenreduktion zur Sahne geben. Mit der Hälfte der frischen Kräuter sowie Salz und Pfeffer würzen. Nun mit einem Schneebesen kräftig rühren, bis die Sauce bindet.

Anrichten

Kurz vor dem Essen die Salatblätter in mundgerechte Stücke zupfen, auf die Sauce legen und anschließend alles locker mischen. Die einzelnen Portionen mit Orangenscheibchen, den restlichen Kräutern und Mandelblättchen vollenden.