Zubereitung

Haferflocken in kaltem Wasser circa eine Stunde einweichen lassen. Die Nüsse hacken, in eine Schüssel füllen und zur Seite stellen. Äpfel waschen und mit Schale auf einer Reibe grob raffeln. Den Zitronensaft auspressen und über die Äpfel gießen. Durch das Vitamin C in der Zitrone kann sich das Obst nicht braun verfärben. Die eingeweichten Haferflocken mit Kondensmilch verrühren und wie eine Salatsauce über die Äpfel geben. Mit zwei Löffeln alles gut mischen und locker in Portionsschalen füllen. Mit Nüssen bestreuen und sofort servieren.