Zubereitung

Bayrische Creme

Die Milch in einen Kochtopf füllen und mit dem ausgekratzten Vanillemark, den leeren Schoten und dem Zucker würzen. Alles erhitzen, jedoch keinesfalls stark kochen lassen.

Die Gelatineblätter in kaltem Wasser einweichen und die Sahne schlagen. Eine große Schüssel mit eiskaltem Wasser vorbereiten.

Eine bayrische Creme lässt sich gut vorbereiten

Die heiße Milch in eine passende Metallschüssel umfüllen und auf einen Topf mit kochendem Wasser stellen. Die Schoten entnehmen und die Herdplatte so regulieren, dass das Wasserbad nur sanft köchelt. Alle Eigelbe mit einem Schwung in die Milch gleiten lassen und sofort mit dem Schneebesen verquirlen. Es wird so lange gerührt oder leicht aufgeschlagen – dies dauert einige Minuten –, bis die Milch beginnt, dicklich zu werden. Die Gelatine ausdrücken und in der heißen Creme verrühren.

Die Schüssel zügig vom heißen Wasserbad in das vorbereitete kalte Wasserbad stellen. Zu Beginn noch einige Minuten kräftig rühren, dann ab und zu umrühren. So lange stehen lassen, bis die Creme abgekühlt ist und am Rand der Schüssel zu stocken beginnt.

Die geschlagene Sahne mit einem Teigspachtel unterheben, bayrische Creme in passende Gläser füllen und abdecken. So nimmt das Dessert keine Kühlschrankgerüche an.

Winterlicher Fruchtsalat

Kaki, Kiwi, Orange und Granatapfel bringen Farbe auf den Teller

Die Kaki und die beiden Kiwis fein würfeln. Die Orangen mit einem Messer so schälen, dass nichts Weißes mehr an den Früchten haftet. Entweder die Orangen filetieren oder in Scheiben schneiden und halbieren.

Den Granatapfel vierteln und in eine Schüssel in reichlich kaltes Wasser legen. Unter Wasser die Kerne herausholen. So bleibt die Küche sauber und kein roter Saft spritzt umher. Die Schalenviertel wegwerfen sowie die weißen Fruchthülsen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Die Granatapfelkerne in ein Sieb füllen, abtropfen lassen und unter den Obstsalat heben. Das Obst mit Zucker und Likör würzen. Abgedeckt etwas ziehen lassen.

Für den frittierten Salbei das Öl in einen hohen Topf auf circa 170 Grad erhitzen. Salbeiblätter nach und nach 2-3 Minuten frittieren und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Dünn mit Puderzucker bestäuben. Bis zur Verwendung nebeneinander in eine Box legen.

Anrichten

Je nach Anlass die Portionsgläser auf ein Tablett stellen und den Obstsalat getrennt in einer Schüssel daneben stellen. Hier kann sich jeder selbst bedienen. Im Menü wird in der Küche angerichtet: Etwas Obstsalat auf die gestockte Creme geben und mit frittierten Salbeiblättern verzieren.