Zubereitung

Zuerst bereiten wir die Bratapfelsauce zu. Dafür die Äpfel schälen und in Spalten teilen. Mit Zitronensaft beträufeln und mit ein wenig Schalenabrieb verfeinern. In einer passenden Pfanne – am besten mit einem hohen Rand – den Zucker hellbraun schmelzen. Die Butter zugeben und unterrühren. Mit den Apfelstücken auffüllen und eventuell etwas Apfelsaft angießen. Einen Deckel auflegen und – circa fünf Minuten – bei geringer Herdtemperatur ziehen lassen. Wenn das Obst abgekühlt ist, Vanillezucker oder etwas Zimt zugeben und mit einem Mixstab zu feinem Mus pürieren.

Bratapfelsauce als aromatisches Apfelkompott

Für die Ballebäuschen die Rosinen in Rum oder Apfelsaft einweichen. Das Mehl mit dem Backpulver zusammen in eine Schüssel sieben. In der Regel reichen drei große Eier. Den Quark und den Zucker zugeben und die Masse mit unbehandelter Orangen- oder Zitronenschale, einer Prise Salz und etwas Muskat würzen. Alles zu einem gleichmäßigen Teig verrühren und zum Schluss die Rumrosinen unterheben.

Das Kokosfett in einem hohen Topf langsam schmelzen und auf maximal 170 Grad erhitzen. Am besten bleibt man bei 160 Grad. Hier ist ein Thermometer ein sinnvolles Küchenutensil. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, werden mit Hilfe von zwei Esslöffeln oder einem Eisportionierer Bällchen abgedreht. Nicht zu viele Exemplare auf einmal frittieren! Zum einen könnte das Fett überlaufen und zum anderen kühlt das Fett zu sehr herunter und die Ballebäuschen fallen auseinander.

Anrichten

Sind die Krapfen schön hellbraun, sollten sie kurz auf Küchenkrepp abtropfen und mit Puderzucker bestäuben. Am besten schmecken Ballebäuschen, wenn sie noch heiß zu einer kalten Bratapfelsauce oder Apfelmus serviert werden.