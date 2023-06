Zubereitung

Die Kartoffeln so garen, dass sie noch etwas bissfest sind. Anschließend pellen.

Für das Sauerkraut eine Zwiebel schälen, fein würfeln und in Butter kurz anschwitzen. Das Sauerkraut zugeben und mit Wasser oder Brühe bedecken. Mit Lorbeerblatt, Wacholderbeeren und Salz würzen. Auf kleiner Flamme circa 25 Minuten garen. Etwas Kartoffelmehl in wenig Wasser anrühren und das Sauerkraut damit abbinden. Zuletzt noch einmal abschmecken und pfeffern.

Das Stück Kasseler in feine Würfel teilen, dann in Butter rundum anbraten und zur Seite stellen. Vegetarier ersetzten das Fleisch durch Räucher-Tofu. In dem Fall die Würfel in Pflanzenöl knusprig anbraten.

Für den Dipp den Zwiebellauch waschen und in feine Streifen schneiden. Der untere helle Teil und etwas von den grünen Röllchen kann – kurz bevor es gar ist – mit ins Sauerkraut gegeben werden. Den Schmand gut verrühren, salzen und mit einer Handvoll Lauchstreifen verfeinern.

Wer Käsereste aus dem Kühlschrank verarbeiten möchte, sollte nun den Hartkäse reiben oder Weichkäse in Scheiben teilen.

Die abgekühlten Kartoffeln von unten etwas anschneiden, damit sie später auf dem Teller nicht wackeln. Auch von oben ein wenig begradigen. Danach mit einem Kugelausstecher ein wenig von dem Inneren herausnehmen. Die Reste nicht wegwerfen, sondern zur Seite stellen.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Kartoffeln von innen leicht salzen und mit 1 – 2 Löffelchen Kasseler- oder Tofu-Würfeln und mit etwas Käse füllen, dann das Sauerkraut hoch auftragen. Den Abschluss bildet eine dicke Käseschicht. Die gefüllten Kartoffeln in eine flache Form setzen, etwas Öl angießen und circa 25 Minuten backen. Sie sind gut, wenn sie leicht gebräunt aussehen.

Währenddessen die beiden Zwiebeln schälen und in feine Ringe teilen. Die Ringe auseinanderziehen, mit Paprika würzen und mit einer dünnen Mehlschicht bestäuben. Nun in einer Pfanne portionsweise in heißem Pflanzenöl knusprig braten. Auf einer Lage Küchenpapier überschüssiges Fett abtropfen lassen.

Anrichten

Auf jeden Teller einen dicken Klecks Sauce geben, die Kartoffel in die Mitte legen und die Röstzwiebeln oben auf die Käseschicht legen. Restliche Kasseler-Würfelchen oder Räucher-Tofu sowie Zwiebellauchröllchen rundherum anlegen.