Zubereitung

Für das Püree die Kartoffeln schälen, halbieren und circa 25 Minuten in Salzwasser garen. Das Wasser abgießen und die Kartoffelstücke kurz ausdampfen lassen. Währenddessen die Milch erwärmen. Mit einem Kartoffelstampfer die Milch und die Butter – nach und nach – unter die Kartoffelstücke mischen, bis ein glatter Brei entstanden ist. Zuletzt mit ein wenig Salz und etwas Muskat abschmecken. Besonders locker wird das Püree, wenn kurz vor dem Servieren die Masse mit einem Schneebesen mit wenig Schwingen kräftig durchgerührt wird.

Für die Auberginentaler das Gemüse zunächst schälen. So, dass nur noch die weiße Innenfrucht zu sehen ist. Dann die Auberginen in circa 1,5 cm dicke Scheiben teilen, auf einem Teller ausbreiten, mit etwas Zitronensaft beträufeln und von beiden Seiten salzen.

Inzwischen den Bergkäse in feine Späne hobeln und das trockene Weißbrot zu Bröseln reiben. Beides in einen Suppenteller geben und gut mischen. In einen weiteren Suppenteller etwas Mehl füllen und im dritten Suppenteller 2–3 Eier verquirlen. Die Auberginenscheiben nacheinander in Mehl wenden, danach durch die aufgeschlagenen Eier ziehen und rundum in der Käse-Brösel-Masse panieren. In einer passenden Pfanne genügend Öl oder Butterfett erhitzen und die Auberginenstücke von beiden Seiten goldgelb ausbraten. Weniger stressig wird es, wenn Sie die Bratlinge im Backofen bei 100 Grad warm stellen, bis auch Püree und Spinat fertig sind.

Junger Blattspinat schmeckt weniger bitter

Für den Blattspinat das Gemüse waschen und im Sieb abtropfen lassen. In einem hohen Topf die Butter schmelzen und nach Gusto auch Knoblauchwürfelchen anschwitzen. Die Spinatblätter nach und nach einfüllen, salzen und umrühren. Den Deckel auflegen und circa 2 Minuten aufkochen. Mit Muskat verfeinern und in einem Sieb kurz abtropfen lassen.

Anrichten

Kartoffelpüree auf Tellern verteilen, den Spinat daneben setzen und die Auberginenscheiben fächerartig anlegen. Sofort servieren, da Kartoffelpüree trocken wird, wenn es herumsteht.