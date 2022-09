Meine Küchentipps

Einkauf

Die Äpfel kommen aus der Region und werden mit Butter zu Kompott verarbeitet

Im Supermarkt gibt es zurzeit Äpfel aus der Region. Sie kosten pro Kilo circa 1.00 Euro. Auch in den Gärten sind die Äpfel reif. Am besten gleich mehr Apfelkompott zubereiten. Das spart Energie und so ist schon für eine weitere Mahlzeit gesorgt. Apfelkompott hält sich im Kühlschrank einige Tage frisch und passt zu Kartoffelpuffern oder ist mit einem Klecks Schlagsahne ein feiner Nachtisch. Das Eiweiß einfrieren und zum Backen von Makronen verwenden.

Pro Portion circa 1,50 Euro

Altbrot verarbeiten

Am meisten sparen Sie, wenn Sie Lebensmittel verarbeiten, die nicht extra eingekauft werden müssen. Für Arme Ritter verwende ich Zwieback, der nicht mehr richtig knusprig schmeckt. Auch gut eignet sich Weißbrot vom Vortag. Für das Semmelmehl eignen sich nur richtig trockene Brötchen oder ein Stück Baguette.

Energiespartipp

Auf den Herd immer eine Pfanne stellen, die genau auf die Platte passt. Das, was gebraten wird, sollte genau in die Pfanne passen. Kleine Portion in kleiner Pfanne – große Portion in großer Pfanne. Die Apfelstücke heiß anbraten, Deckel auflegen und nach kurzer Zeit die Hitzezufuhr abstellen. Mit Deckel verschlossen in der Nachwärme der Herdplatte das Apfelkompott zu Ende garen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!