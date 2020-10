Zubereitung

Für die Vanillesauce 100 ml Milch abfüllen und mit Puddingpulver vermischen. Die restliche Milch und den Vanillezucker erhitzen. Dann das Puddingpulver einrühren. So lange kochen, bis die Flüssigkeit abbindet. Die Herdplatte abschalten und einige Minuten leise köcheln lassen. Die Vanillesauce in ein hohes Gefäß umfüllen. Kurz vor dem Anrichten – mit einem Mixstab – noch einmal luftig aufschlagen und kalt oder warm servieren.

Sauerkirschen und frischer Ingwer harmonieren perfekt

Für die Ingwerkirschen den Inhalt der Konserve oder des selbst eingeweckten Obstes in ein Sieb gießen und den Saft auffangen.

Das Ingwerstückchen schälen und fein würfeln. Den braunen Zucker schmelzen und mit 2/3 des Kirschsaftes ablöschen. Restlichen Saft mit circa einem Teelöffel Kartoffelstärke vermischen und den Saft abbinden. Die Kirschen und den Ingwer unterheben, kurz ziehen lassen und entweder warm oder kalt zu den Armen Rittern reichen.

Statt Zwieback kann man auch Weißbrot oder Brötchen vom Vortag verwenden

Für die Armen Ritter vier Stück Zwieback zu feinem Paniermehl reiben und in eine flache Schüssel oder in einen Suppenteller geben. Die Eier sorgfältig verquirlen, dann die Milch einrühren. Die Zwiebackstücke nach und nach von beiden Seiten kurz in die Eiermilch eintauchen. In einer Pfanne reichlich Butterfett oder Schmalz erhitzen. Den eigeweichten Zwieback danach rundum in den Bröseln wälzen und 2-3 Minuten von beiden Seiten goldbraun ausbacken. Zucker und Zimt mischen und den noch pfannenheißen Rittern eine Rüstung aus Zucker und Zimt verpassen.

Anrichten

Das Gericht auf Portionstellern anrichten, die Vanillesauce angießen und mit Ingwer-Sauerkirschen und Mandelblättchen servieren.