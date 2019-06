Zubereitung

Den Apfel und die Zwiebel schälen und die Radieschen putzen. Alle drei Zutaten und die Gewürzgurken in sehr feine Würfel schneiden. Die Kräuter hacken. Die Schwanzflossen der Doppelmatjes abschneiden und die Filets in kleine Stücke teilen. Alles in eine Schüssel füllen, mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bis zum Anrichten in den Kühlschrank stellen und gut abdecken.

Anrichten

Als Beilagen schmecken geröstetes, gebuttertes Weißbrot und Blattsalat

Baguette-Scheiben rösten und buttern. Den Matjestatar in eine passende Form pressen und auf die gebutterten Brotscheiben stürzen. Mit Salat garnieren und mit Radieschen-Scheibchen verzieren. Apfel-Matjes-Tatar lässt sich auch mit Bratkartoffeln zu einer Hauptmahlzeit aufstocken.