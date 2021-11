Zubereitung

Quitten garen

Die Quittenstücke mit Wein und Gewürzen garen

Für den Quittenfond das Wasser in einen passenden Topf füllen und den Wein angießen. Mit den Gewürzen und Kandiszucker verfeinern. Etwas Zitronenschale hineinreiben, anschließend den Saft auspressen und einrühren.

Die einzelnen Früchte mit einem Tuch abreiben, um den feinen Flaum auf der Schale zu entfernen. Mit einem stabilen Kochmesser die einzelnen Früchte vierteln oder – je nach Größe achteln – und so in den Fond legen, dass die Obststücke bedeckt sind.

Erhitzen und circa 20 Minuten mit Deckel vorsichtig köcheln. Die Quitten sollten gar, aber nicht zu weich sein. Im Quitten-Sud vollständig auskühlen lassen. Zur Weiterverarbeitung die Obststücke in ein Sieb geben und den Fond auffangen. Mit einem kleinen Küchenmesser nun bei allen Exemplaren das Kerngehäuse herausschneiden.

Quittengelee

Den aufgefangen Quittensud abwiegen. Mit der gleichen Menge Gelierzucker 1:1 in einen Topf geben, verrühren und erhitzen. Unter Rühren circa 4 Minuten köcheln lassen und eine Gelierprobe vornehmen. Stockt das Gelee auf einem kalten Teller, kann in saubere Twist-Off-Gläser umgefüllt werden. Verschließen und circa 15 Minuten auf den Kopf stellen. Das Umdrehen ist immer nötig, wenn Sie mit einem Gelierzucker arbeiten, der keine Konservierungsstoffe enthält. So wird durch die Hitze auch der Kopfraum des Twist-Off-Glases keimfrei gemacht. Zum Schluss alle Gläser mit Inhalt und Datum beschriften.

Quitten-Trifle – ein Dessert im Advent

Die Sahne mit einem Päckchen Vanillezucker aufschlagen. Die Spekulatius zu Bröseln vermahlen. gekochten Quittenstücke mit Schale, aber ohne Kerngehäuse, in ein hohes Gefäß füllen. Vanillezucker zugeben und alles fein pürieren. Einige Quittenspalten zur Dekoration leicht anbraten (Siehe Rezept: Glasierte Quitten)

In kleine Weckgläser zunächst etwas Quittenmus und Keks-Brösel füllen, eine Sahneschicht auftragen und abermals mit Spekulatiuskrümeln und einer gebratenen Quittenspalte verfeinern. Auch etwas gemahlener Zimt passt geschmacklich in die Adventszeit. Das Dessert entweder sofort servieren oder mit Deckel im Kühlschrank aufbewahren. Das ist stressfrei und praktisch, wenn mehrere Personen zu bekochen sind.

Glasierte Quitten zu Ente, Gans und Wild

Die entkernten Quittenspalten in nicht zu große Stücke teilen und in geklärter Butter anbraten. Mit etwas Puderzucker bestreuen und mit Zitronenabrieb und einer Prise Zimt oder etwas Ingwer verfeinern.

Diese Zubereitung passt zum Beispiel als warmer Kompott zu geschmorter Gänsekeule, zu Ente aus dem Backofen oder zu einem Wildgericht.

Quitten-Gratin

Halbzentimeterbreite Quittenviertel dachziegelartig in flache Portionsformen schichten und mit Rum aromatisieren. Den Rohrohrzucker auftragen und das Obst unter der Oberhitzefunktion des Grills glasieren. Die heißen Förmchen auf vorbereitete Unterteller stellen und mit einer Kugel Vanilleeis und gerösteten Mandelblättchen sofort servieren.

Quitten-Likör mit Ingwer

Gekochte Quittenstücke grob würfeln und in eine Twist-Off-Flasche mit breiter Öffnung geben. Die Vanilleschote halbieren und das Mark herauskratzen. Beides mit Kandiszucker und Ingwerstücken unter die Quittenstücke mischen. Zum Schluss mit Quittensud und Doppelkorn auffüllen, verschließen und für eine Woche bei Raumtemperatur ziehen lassen. Dann durch ein Sieb passieren, in eine Flasche abfüllen und beschriften.