Meine Küchentipps

Von Region zu Region unterschiedliche Formen

In Anbetracht dessen, dass Allerheiligengebäcke in Bayern und Niederösterreich überall verschieden hergestellt werden, habe ich mir erlaubt, für die österreichischen Stiegerln auf ein Hefeteig-Rezept zurückzugreifen, das aus dem Berliner Cafe Bichou stammt. Der Brioche-Teig ist so genial, dass ich gar keinen anderen Hefeteig mehr für Weckchen oder Blatz verwende. Statt endlos lange zu kneten, werden die Zutaten nur kurz zusammengewirkt und mehrmals über 2 Stunden gefaltet. Der "No-Knead-Teig" beziehungsweise "Nicht-Kneten-Teig" schmeckt später kaum nach Hefe und gerät unglaublich locker und wattig. Das bekommt auch Striezel oder Stiegerln gut.

Am besten gleich die doppelte Menge Teig herstellen und die eine Hälfte einfrieren. So hat man für ein anderes Mal etwas Arbeit gespart. Vor dem Backen den Teig wieder auf Raumtemperatur bringen. Nach Gusto Wecken, Stiegerln, Brezen oder Striezel formen.

Hefeteig können Sie auch über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am Feiertag morgens temperieren, das Gebäck formen und eine Viertelstunde gehen lassen. Mit Ei einstreichen und abbacken.

Seelengebäcke statt Grusel-Food und Kürbisspuk

Allerheiligen-Stiegerln sollen mit ihren S-förmigen Sprossen eine Leiter darstellen. Auf der konnten die armen Seelen – so war die fromme Vorstellung der Menschen früher – vom Fegefeuer in den Himmel steigen. Gebäckstücke wie Stiegerln, Seelen-Brezn oder Zöpfe wurden zu Allerseelen (Der Tag nach Allerheiligen) auf die Fensterbänke gelegt, damit die Verstorbenen auf ihrer Wanderung in der Seelenwoche eine Speise vorfinden.

In der Regel – wie sollte es auch anders sein – lag das Gebäck immer noch dort. Es wurde dann an die Armen verschenkt, die von Haus zu Haus zogen, um ein Stück Seelenzopf zu bekommen.

Die Stiegerln in der Form und ein Fünf-Strang-Seelenstriezel

Da der Geiz zu einer der schlechtesten menschlichen Eigenschaften gehört – aber leider seit alters her weit verbreitet ist – wurden nur die Endstücke – auch Spitzeln (Spitzen) verschenkt. Das leckere Mittelstück hat man sich selbst einverleibt. Von daher kommt die Bezeichnung Seelen-Spitzln.

Die Tradition hat sich über die Jahrhunderte verändert. So, dass mittlerweile sogar aufwendige kleine Gebäcke aus Biskuitteig oder Lebkuchenteig fabriziert werden, die sich Spitzln nennen. Brezen und Striezel wurden auch gern von Paten an Patenkinder oder von Großeltern an die Enkel verschenkt. Oder einfach Anfang November aus schönem Brauchtum verspeist. Bleibt zu hoffen, dass neuerdings Kürbisspuk und Grusel-Food nicht mit Vollgas auf der Überholspur unterwegs sind.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!