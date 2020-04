Zutaten

Für den Salat

1 großer Radicchio di Treviso

½ Endiviensalat (oder Eichblatt)

100g Rucola

1 Bund Schnittlauch

Für die Vinaigrette

5 Esslöffel kalt gepresstes Olivenöl

2 Esslöffel Zitronensaft

3 Esslöffel gereifter Balsamico

Zucker, Salz, Pfeffer

Zubereitung

Die äußeren Blätter vom Radicchio abziehen, Wurzelansatz unter kurz abschneiden. Längs halbieren und quer in knapp einen Zentimeter lange Streifen schneiden. Mit dem Endiviensalat genauso verfahren. Vom Rucola die Stängel abschneiden und die Blätter grob zerschneiden, Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Alles in einer großen Schüssel gut vermischen, dabei schon salzen und pfeffern.

Für die Vinaigrette alle Zutaten verquirlen, mit einer Prise Zucker und wenig Salz und Pfeffer abschmecken. Sorgfältig unter den Salat heben und mit Ciabatta servieren.