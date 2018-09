Tafelspitz mit Kürbisquiche und Feldsalat

Zutaten für 4 Personen

750g Tafelspitz vom Kalb (alternativ Rind)

1 Bund Suppengrün

3 Lorbeerblätter

100ml Kürbiskernöl

100ml Brühe

2-4 EL Weißweinessig

1 Schalotte

1 Möhre

getrocknete Tomaten

Salz

Pfeffer

Zucker

Kürbisquiche:

130g weiche Butter

200g Mehl

1 Ei

1 EL Weißweinessig

1 TL Salz

400g Kürbis

2 Zwiebeln

150g Speck

130g Bergkäse

250g Crème fraîche

3 Eier

2 EL Petersilie

2 EL Schnittlauch

Muskatnuss

etwas Mehl

2 EL Butter

Salz

Pfeffer

Feldsalat:

150g Feldsalat

5 EL Rapskernöl

1 TL Senf

gemahlener Piment

3 EL Balsamicoessig

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Tafelspitz:

Das Suppengrün kleinschneiden, mit den Lorbeerblättern, etwas Salz und Pfeffer in zwei Litern Wasser aufkochen. Den Tafelspitz hinzugeben, die Hitze herunterdrehen. Das Fleisch bei 100 Grad etwa zwei Stunden garen lassen, so wird es sehr weich und zart (könnte man auch am Tag vorher vorbereiten). Jetzt die Marinade vorbereiten. Dazu die Möhre, die Schalotte und die getrockneten Tomaten in sehr kleine Würfel schneiden, mit Kürbiskernöl, Brühe und Essig verrühren und würzen. Das Fleisch abkühlen lassen, dann dünn aufschneiden. Die Marinade darübergeben. Mindestens zwei Stunden ziehen lassen - wer kann, auch gerne über Nacht.

Kürbisquiche:

Christian Jablonski vom Restaurant Der Grund in Remscheid

Für den Teig Butter, Mehl, Ei, Weißweinessig und Salz rasch zu einem glatten Teig kneten. In Frischhaltefolie wickeln und bis zum Gebrauch im Kühlschrank ruhen lassen (mind. 30 bis 60 Minuten). Zwiebel- und Speckwürfel in 1 EL Butter anbraten. Mit dem geraspelten Kürbis vermischen und abkühlen lassen. Backofen auf 200 Grad Heißluft vorheizen. Springform fetten und mit Mehl ausstäuben. Den Teig dünn und kreisrund ausrollen (ca. 3mm), in der Springform den Teig auslegen und einen Rand formen. Den Boden mehrmals mit einer Gabel einstechen. Käse fein reiben und mit Crème fraîche und Eiern verrühren. Zur Kürbis-Speck-Mischung geben. Mit viel Salz, Pfeffer und etwas frisch geriebener Muskatnuss kräftig würzen. Petersilie und Schnittlauch unterrühren. Den Belag auf den Teig geben und gleichmäßig verteilen. Die Quiche im Ofen auf der untersten Schiene ca. 30 Minuten backen, bis die Quiche goldbraun ist. Nach dem Herausnehmen ein bisschen abkühlen lassen, dann vorsichtig aus der Springform lösen.

Feldsalat:

Salat putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Aus Salz, weißem Pfeffer, Senf, Piment, Balsamico und Raps-Kernöl ein Dressing zubereiten, abschmecken und über den Salat träufeln.