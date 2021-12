Video starten, abbrechen mit Escape Süße und pikante Windbeutel. Hier und heute. . 12:03 Min. . Verfügbar bis 29.03.2022. WDR.

Zubereitung

Wasser, Milch, Butter, Salz und Muskatnuss in einem Topf zum Kochen bringen.

Wichtig: Das gesiebte Mehl in einem Rutsch dazugeben und das Gemisch am besten mit einem Holzlöffel sofort zum „Ballen“ rühren. So lange rühren, bis sich am Topfboden weißer Belag gebildet hat. Das nennt man „abbrennen“.

Die abgebrannte Teigkugel sofort in eine Rührschüssel geben und auf ca. 40 Grad abkühlen lassen, bis der Teig nicht mehr dampft. Das dauert etwa acht Minuten. Erst dann jedes Ei einzeln hinzufügen und mit den Knethaken eines Handrührgeräts unterkneten, bis ein glatter, geschmeidiger Teig entsteht.

Den Backofen vorheizen (Ober-und Unterhitze 200 Grad/ Umluft 180 Grad).

Die Masse in einen Spritzbeutel mit großer Sterntülle geben und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech dressieren.

Tipp: Wer keinen Spritzbeutel hat, nimmt zwei Löffel zur Hilfe und gibt damit im ausreichend großen Abstand kleine Portionen auf das Backpapier. So werden die Windbeutel eventuell nicht so gleichmäßig, schmecken aber genauso gut!

Die Mühe lohnt sich!

Jetzt ist Schnelligkeit gefragt: Das Backblech in den vorgeheizten Backofen stellen und 200 ml Wasser in einem Guss auf die untere Seite des Backofens schütten. Durch den Wasserdampf werden die Windbeutel schön locker.

Je nach Größe sollten die Windbeutel 15 bis 20 Minuten lang backen. Die Backofentür währenddessen nicht öffnen, sonst fallen sie zusammen.

Wichtig: Die Windbeutel anschließend gut abkühlen lassen und erst dann weiterverarbeiten.

Herzhafte Windbeutel mit Meerrettichcreme

Zutaten für die Meerrettichcreme

200 g Frischkäse

1 EL frisch geriebenen Meerrettich oder 1,5 EL aus dem Glas

½ TL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

wer mag, etwas Honig

etwas Dill nach Geschmack

ein paar Scheiben Lachs, geräuchert – alternativ geräucherte Forelle

Zubereitung

Den Dill hacken und etwas davon als Garnitur zurückhalten.

Windbeutel lecker herzhaft mit Meerrettichcreme.

Alle Zutaten verrühren und abschmecken. Die Windbeutel in der Mitte durchschneiden und etwas Frischkäsecreme auf die untere Hälfte geben. Lachsscheiben auf die Creme legen und mit etwas Dill garnieren. Die obere Hälfte des Windbeutels aufsetzen und bis zum Servieren kalt stellen.

Süße Windbeutel mit Bratapfelspalten und Zimtsahne

Zutaten für die Zimtsahne:

200 g kalte Sahne

1 EL Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

wer mag: ¼ TL Zimt

Zubereitung

Sahne mit Zucker, Vanillezucker und Zimt steif schlagen. Bis zur Weiterverarbeitung kaltstellen.

Zutaten für die Apfelspalten

2 Äpfel z.B. Boskoop

100 g Zucker

70 g Butter

40 g Wasser

½ TL Zimt

etwas Zitronensaft

2 Prisen Salz

etwas Puderzucker zum Bestreuen

Tipp: gehobelte geröstete Mandeln als Topping

Zubereitung

Äpfel schälen, Gehäuse entfernen und die Äpfel in Scheiben schneiden. Etwas Zitronensaft drüber geben, damit sie nicht braun werden.

Süß und köstlich mit Bratapfelspalten und Zimtsahne.

Zucker mit Wasser in einem Topf karamellisieren, dabei nur vorsichtig schwenken, da der Zucker sehr heiß wird. Die Butter zugeben. Apfelstücke oder Spalten zur Karamellmasse in den Topf geben und rühren, so dass die Äpfel umhüllt sind. Salz und Zimt zugeben und die Äpfel ca. vier Minuten garen. Dann die Masse abkühlen lassen.

Die abgekühlten Windbeutel in der Mitte durchschneiden. Etwas Sahne auf die untere Hälfte geben. Abgekühlte Apfelspalten auf die Sahne legen. Wer mag, mit gehobelten Mandeln bestreuen. Die obere Hälfte des Windbeutels aufsetzen und mit etwas Puderzucker bestreuen. Bis zum Servieren kaltstellen.

Gutes Gelingen und guten Rutsch!