Zutaten für 4 Personen:

2 kg Spare-Ribs

Für die Marinade:

100ml dunkle Sojasauce

100ml Mirin (süßer Reiswein)

50ml Pflanzenöl

20ml Sesamöl, geröstet

2 Knoblauchzehen

50g frischer Ingwer

50g Honig

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Rippchen in vier Stücke teilen, leicht salzen und pfeffern. Knoblauch durchpressen, geschälten Ingwer fein hacken. Beides mit den beiden Ölsorten mischen und 15 Minuten ziehen lassen, dann gut mit den anderen Zutaten verquirlen. Zusammen mit den Rippchen in einen Gefrierbeutel füllen, Luft heraus drücken. Vier Stunden bei Raumtemperatur marinieren, dann bis zum Gebrauch in den Kühlschrank legen. Vor der Zubereitung allerdings erst wieder auf Raumtemperatur kommen lassen.

Fleisch trocken tupfen, leicht salzen, kräftig pfeffern.

Auf dem Grill:



Das Fleisch ordentlich braun von beiden Seiten angrillen, dann etwa 20 Minuten an der Seite gar ziehen lassen, bis das Fleisch sich etwas von den Knochen-Enden zurückzieht.

Im Backofen:



Ofen auf 220 Grad vorheizen, Rippchen auf ein Backblech legen und so lange bei dieser Hitze garen, bis das Fleisch schön braun geworden ist. Dann die Temperatur auf 120 Grad zurückschalten und das Fleisch in etwa 15 Minuten fertig garen.