Sellerieschnitzel mit Rote-Bete-Carpaccio und Feldsalat

Das Rezept

Sellerieschnitzel mit Rote Bete Carpaccio, Feldsalat und Apfeldressing

von Olaf Baumeister, Menge für 4 kleine Portionen

Zutaten für das Sellerieschnitzel

400 g Knollensellerie

1 Knoblauchzehe

1 kleiner Zweig Thymian

1 kleiner Zweig Rosmarin

3 EL Pflanzenöl zum Braten

Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2 EL Mehl

100 ml Sojamilch (alternativ 2 Eier)

8 EL Pankomehl (alternativ normales Paniermehl)

circa 4 EL Pflanzenöl

Zubereitung

Aus Sellerie lassen sich ganz einfach leckere Schnitzel machen.

Sellerie schälen und in vier fingerdicke Scheiben schneiden. In wenig Öl in einer Pfanne von beiden Seiten anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Knoblauchzehe kräftig andrücken und mit dem Rosmarin und Thymian dazu geben. Den Sellerie von beiden Seiten je circa 1,5 Minuten braten, bis er nur noch leichten Biss hat.

Jetzt die Scheiben zuerst in Mehl, dann in Sojamilch und abschließend in Pankomehl wälzen und in der Pfanne mit den 4 EL Öl noch einmal von beiden Seiten anbraten, bis die Sellerieschnitzel goldbraun und knusprig sind. Am besten sofort servieren.

Zutaten für den Feldsalat mit Apfeldressing

100 g Feldsalat

Feldsalat 100 ml Apfelessig

Apfelessig 50 g Zucker

Zucker 50 ml Wasser

Wasser 130 ml Rapsöl, kaltgepresst

Rapsöl, kaltgepresst Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Den Feldsalat putzen. Für das Apfeldressing das Wasser erwärmen, den Zucker darin auflösen und auskühlen lassen. Den fertigen Läuterzucker mit Apfelessig und Rapsöl gut verrühren. Mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken.