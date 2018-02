Seeteufel im Knuspermantel auf rotem Linsencurry

Zutaten für 4 Personen:

8 Seeteufelfilets à ca. 70g

250g rote Linsen

1 kleine Chilischote, in feine Würfel geschnitten, ohne Kerne

100g Pankomehl (japanisches Paniermehl)

40g panierte Erdnüsse "spicy" (würzig), zerdrückt

30g Weizenmehl

250ml Kokosmilch

500ml Gemüsebrühe

2 Eier

Meersalzflocken

weißer Pfeffer aus der Mühle

2 TL Senfsaat

2 TL Kreuzkümmel

1 TL Kurkuma-Gewürzmischung

etwas Olivenöl

Pflanzenöl zum Frittieren

Zubereitung:

Topf erhitzen und rote Linsen, Senfsaat, Kreuzkümmel, Kurkuma in Olivenöl anschwitzen und anschließend mit Gemüsebrühe und Kokosmilch auffüllen. Alles zusammen unter Rühren leicht köcheln lassen. Die Linsen sollten nicht zerkochen, sondern noch Biss haben. Zum Schluss mit Chilischote, Salz und Pfeffer aus der Mühle abschmecken.

Die Seeteufelstücke mit Salz und Pfeffer würzen, mehlieren, dann in verquirltem Ei und dann in Panko-Mehl und Erdnüssen wenden. Den Fisch kurz vor dem Servieren in 160°C heißem Fett frittieren.

Das Linsencurry in einem tiefen Pastateller anrichten und den gebackenen Fisch oben auflegen. Zum Garnieren kann man aus etwas Kokosmilch einen Milchschaum herstellen. Als Garnitur eignen sich Erbsenkresse, Minzblätter und Kirschtomaten.