Zubereitung

Die Erbsen aus den Schoten pulen. Wenig Wasser erhitzen, salzen, das Gemüse ganz kurz blanchieren und kalt abschrecken. Die Erbsen in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Etwas Minze fein hacken und beides zur Seite stellen.

Mandelkruste immer vorsichtig braten

Die Schweinerückensteaks leicht andrücken und mit Salz und Pfeffer würzen. In drei Suppentellern Mehl, verquirltes Ei und Mandelsplitter füllen. Die Steaks nacheinander dünn in Mehl und Ei wenden. Dann in Mandeln so panieren, dass die Blättchen von allen Seiten dicht an dicht anliegen. In einer Pfanne genügend Butterfett erhitzen und das Fleisch von beiden Seiten so lange braten bis es außen schön knusprig und innen gar ist.

In einen Topf etwas Butter geben und mit einer Prise Zucker würzen. Die frischen Erbsen darin kurz schwenken. Mit Salz, Pfeffer und Minze würzen.

Anrichten

Die Mandelsteaks auf Tellern verteilen und mit den frischen Erbsen servieren. Wer mag, kann auch noch einen Kartoffelmöhrenbrei dazu reichen.