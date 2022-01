Zutaten für die Karamellschicht

800 ml gezuckerte Kondensmilch

120 g brauner Zucker

100 g Butter

4 Prisen Salzflocken, z.B. Fleur de Sel, Maldon

Zubereitung

Karamell besticht durch den süßlich-würziger Geschmack.

Für die Karamellschicht Butter, Zucker und Kondensmilch in einem ausreichend großen Topf bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Es muss permanent gerührt werden, sonst verbrennt die Masse. Solange rühren, bis eine zähflüssige Konsistenz und goldene Farbe entsteht - das kann einige Minuten dauern. Danach die heiße Karamell-Masse auf den Shortbreadboden geben und verstreichen. Abkühlen lassen.

Zutaten für die Schokoladenschicht

200 g Sahne

130 g dunkle Kuvertüre

1 Prise Salz

Schokoladen-Karamell-Schnittchen sind das ideale Dessert in der kalten Jahreszeit.

Die Schokolade hacken und in eine Schüssel geben. Die Sahne aufkochen und über die Schokolade gießen. Circa eine Minute warten – so löst sich die Schokolade schon in der heißen Sahne auf. Dann aus der Mitte heraus vorsichtig mit einem Gummischaber nach außen rühren, damit eine Emulsion entsteht. Nicht zu viel rühren, damit keine Luft unter die Schokoladenmasse kommt. Nun Salz zugeben.



Die Schokoladenmasse auf die Karamellschicht geben und mindestens drei Stunden kaltstellen. Danach in „kleine“ Stücke portionieren. 15 Minuten vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank nehmen!