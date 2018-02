Zubereitung

Das trockene Brot zu grobem Semmelmehl reiben. Rote Bete-Knollen, Zwiebel und Apfel schälen. Rote Bete und Apfel in eine passende Schüssel raspeln. Die Zwiebel würfeln und die Minze fein hacken. Beides zusammen mit Ricotta und etwas Meerrettich zu den anderen Zutaten in die Schüssel geben. Das Ei und so viel Semmelmehl unterrühren, bis die Masse leicht bindet. Salzen, pfeffern und mit unbehandelter Orangenschale und etwas Orangensaft würzen. In einer Pfanne Butterfett erhitzen und die "Rote-Bete-Buletten" von beiden Seiten 2–3 Minuten braten. Den Joghurt salzen und die Konfitüre glatt rühren.

Anrichten

Auf jeden Teller in die Mitte etwas Joghurt geben. Konfitüre-Klekse aufsetzen und mit einem Hölzchen kleine Herzen zeichnen. Den Bratling auflegen und mit Minze oder Blattsalat servieren. Wer mag, der kann geröstete Sonnenblumenkerne oder Mandelsplitter drüber streuen.