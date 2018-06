Rostbraten mit Selleriecreme

Zutaten für 4 Personen:

Selleriepüree:

1 Knollensellerie

1 l Milch

100 g Butter

Rostbraten:

4x 250g Roastbeef-Rindersteaks

250g kalte Butter

200ml Rotwein

1 Zweig Thymian

2 Metzger-Zwiebeln

etwas Rapsöl

Salz / Pfeffer

2 TL Zucker

ein kleines Bund Schnittlauch

Zubereitung:

Das Selleriepüree ist schnell gekocht: Sellerie schälen, in Würfel schneiden und anschließend in einen Topf geben. Milch mit gleicher Menge Wasser mischen, hinzugeben, gut salzen und kochen. Sobald der Sellerie weich ist, herausnehmen und etwas ausdämpfen lassen.

Sellerie mit etwa 100 g Butter und etwas Kochflüssigkeit in einen Mixer geben und solange pürieren, bis eine glatte Masse entsteht. Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Für die Schmorzwiebeln, die Zwiebeln schälen, in Streifen schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl ca. 10 Minuten goldbraun braten. Mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen und beiseite stellen.

Das Fleisch wird am besten gegrillt (allein schon wegen des Namens) – alternativ kann auch eine Pfanne zum Anbraten verwendet werden. Wenn der Grill ordentlich Temperatur hat, kommen die vier Steaks mit Salz gewürzt auf den Rost. Rund 50 Sekunden pro Seite, anschließend in den auf 160 Grad vorgeheizten Backofen - für 5 Minuten. Dann das Fleisch herausnehmen und etwas ruhen lassen. Für die Soße Rotwein mit Zucker bis auf die Hälfte einkochen, den Thymianzweig dazu geben, die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und nach und nach in die Soße einrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Jetzt die Fleischstücke noch einmal kurz von beiden Seiten auf den Grill legen und anschließend in Scheiben aufschneiden. Die geschmorten Zwiebeln auf den Teller, die Fleischscheiben, die Rotweinsoße und den geschnittenen Schnittlauch darauf verteilen. Das Selleriepüree kommt in eine separate Schüssel.

Alternativ funktioniert das Gericht auch mit Schweinerücken. Wer keinen Sellerie mag, könnte ihn auch durch Topinambur oder Petersilienwurzel ersetzen.