Video starten, abbrechen mit Escape Rheinische Krapfen. 06:39 Min. . Verfügbar bis 25.05.2022.

Zubereitung

Typisch für Brandteig sind die großen Hohlräume im Inneren des fertigen Gebäcks.

Milch, Wasser, Butter, Salz, Zitronensaft und Muskatnuss in einen Topf geben und aufkochen. Sobald die Flüssigkeit kocht das Mehl auf einmal zufügen und unter ständigem Rühren die Masse abbrühen oder „brennen“. Dabei bildet sich bei einem Brandteig ein Ballen im Topf, das heißt die Masse bindet sich und bekommt eine glatte Struktur. Sobald dies erreicht ist, den Teig in eine Schüssel umfüllen und auf circa 40° C abkühlen. Dann die Eier nach und nach zufügen und unterrühren bis man einen geschmeidigen Brandteig erhält.