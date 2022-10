Selbstgemachte Ravioli mit Kürbisfüllung und Rosmarinbutter

Rezept

Selbstgemachte Ravioli mit Kürbis-Amarettini-Füllung und Rosmarinbutter

für 4 Personen, von Lars Middendorf

Zutaten Ravioliteig

300 g Pastamehl oder alternativ 405er-Mehl

3 Eier

Zubereitung

Zunächst die Eier in einer Schüssel aufschlagen und mit einer Gabel verquirlen. Dann das Mehl hinzugeben, kurz mit der Gabel vermischen, alles aus der Schüssel holen und direkt auf die Arbeitsfläche geben.

Circa 10 Minuten zu einer runden Teigkugel kneten. Durch das Kneten von Hand verstärkt sich das Glutennetzwerk. Der Teig wird elastisch und lässt sich gut ausrollen.

Um Pasta selbst zu machen, benötigt man ein wenig Fingerspitzengefühl und viel Geduld. Doch das zahlt sich geschmacklich aus.

Dann die geknetete Teigkugel in Frischhaltefolie einschlagen und für circa eine Stunde ruhen lassen. Dann etwas bemehlen und den Teig sehr dünn und länglich ausrollen. Durch etwas Mehl klebt der Teig nicht so an der Arbeitsfläche und dem Rollholz.

Nun auf eine Hälfte des Teiges mit etwas Abstand die Kürbisfüllung aufbringen. Jeweils etwa in der Größe eines 2 Euro-Stücks.

Die andere Hälfte des Teigs überklappen und mit der Hand andrücken, dabei vorsichtig verfahren und alle verbliebene Luft hinausdrücken.

Die Ravioli anschließend mit einem Ravioliausstecher oder einer anderen runden Form ausstechen.

Die Ravioli bis zum Kochen auf einem Blech mit etwas Mehl bedeckt lagern.