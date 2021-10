Pumpkin Pie – amerikanischer Kürbiskuchen

Zutaten für die Kürbisfüllung

100 g Schmand

200 g Crème fraîche

5 g Zimt

4 g Ingwer, gemahlen

2 g Muskat

1 Prise Salz

3 Eier (Gr. M)

180 g Zucker

15 g Speisestärke

Zubereitung

Den Backofen auf 150° C Umluft vorheizen. Das abgekühlte Kürbispüree mit Schmand und Crème fraîche verrühren. Dann nach und nach alle anderen Zutaten zufügen und mit der Püreemasse verrühren.

Die gekühlte Tarteform mit dem Mürbeteig aus dem Kühlschrank nehmen und die fertige Kürbismasse in die Form füllen. Anschließend den Pumpkin Pie circa 30 bis 35 Minuten backen. Gegen Ende der Backzeit mit einer Stäbchenprobe prüfen, ob die Kuchenmasse auch innen gar gebacken ist. Nach dem Backen den Pumpkin Pie auskühlen lassen und aus der Tarteform nehmen oder direkt in der Form in Stücke schneiden.