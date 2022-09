Pumpernickel-Häppchen

Superfood Pumpernickel

Pumpernickel enthält viele Ballaststoffe, ist reich an Vitamin B3 und enthält viele Mineralien wie Kalium oder Magnesium. Am gesündesten ist Pumpernickel aus Vollkorn-Roggenschrot. Beim Kauf von Pumpernickel sollte man auf das Bio-Siegel achten, wenn man auf den Einsatz von chemischen Pestiziden auf den Roggenfeldern verzichten will.