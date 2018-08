Zubereitung

Alle Zutaten in eine Plastik- oder Glasschüssel geben und mit einem Holzlöffel gut verrühren. Dann in eine Plastikschüssel oder einen kleinen Plastikeimer mit Deckel umfüllen und bei Raumtemperatur zwei Tage reifen lassen. Täglich zweimal mit einem Holzlöffel umrühren und den Deckel wieder verschließen.

Am zweiten Tag den Ansatz in den Kühlschrank stellen und wieder zweimal umrühren. Am vierten Tag auch nur umrühren. Am fünften Tag wird Herrmann mit 100 g Weizenmehl, 150 g Zucker und 150 ml Milch oder Wasser gefüttert. Alles gut verrühren, Deckel auflegen und kühlen.

Hermann im Kühlschrank in einem Plastiktopf mit Deckel aufbewahren

Dann weitere vier Tage im Kühlschrank lassen und täglich zweimal umrühren. Am zehnten Tag wird Hermann noch einmal – wie am fünften Tag – mit Mehl, Zucker und Milch gefüttert und ist dann bereit zur Weiterverarbeitung.

Dafür den Grundteig in vier Portionen teilen, die dann etwa 200 g wiegen. Die klassische Hermann-Regel lautet: Mit einem Teil backen, einen Teil selbst pflegen und zwei Teile verschenken. Damit die Beschenkten wissen, was Hermann benötigt, um sich wohl zu fühlen, kann man im Internet eine Pflegeanleitung (Hermann-Brief) ausdrucken und mitgeben. Wer sich um Hermann nicht sofort kümmern kann oder in Urlaub fährt, friert den Weizensauerteigansatz ein. Dabei den Statustag der Pflege notieren, damit man nach dem Auftauen am richtigen Zeitpunkt füttert.

Dass Hermannteig nicht mit Metall in Berührung kommen soll, wird in Rezepten immer wieder betont. Als Gefäße werden Plastik- oder Glasschüsseln und Holz und Kunststoffrührlöffel empfohlen. Metall kann die Bildung der Milchsäurebakterien negativ beeinflussen. Da wir heutzutage in der Küche kaum noch Eisen- und Aluminiumgerätschaften verwenden, wird die Regel von Experten als überholt angesehen. Edelstahltöpfe und moderne Messer haben im Gegensatz zu Aluminium und Eisen keine Einflüsse auf säurehaltige Speisen.