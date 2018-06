Ullas Küchentipps

Neue Kartoffeln zügig verzehren

Dank des guten Wetters werden auch in der Region schon die ersten Frühkartoffeln geerntet. Im Gegensatz zu Lagerkartoffeln sollte man diese empfindlichen Sorten sofort verzehren. Die dünne Schale muss übrigens nicht entfernt werden. Das hat den Vorteil, dass mehr Nährstoffe erhalten bleiben. Für Bratkartoffeln die Pellkartoffeln so eben gar kochen und danach gut auskühlen lassen. So behalten die Scheiben später in der Pfanne ihre Form.

Ist jeder Matjes ein Hering?

Junge Heringe, die noch keine Milch oder Rogen gebildet haben, werden bis auf ihre Bauchspeicheldrüse ausgenommen und in Salzlake eingelegt. Diese Exemplare zeichnen sich durch einen besonders hohen Fettgehalt aus. Durch die Enzyme der Bauchspeicheldrüse verwandelt sich der eingelegte Hering in ein zartes, aromatisches Matjesfilet. Noch besser als Doppelmatjesfilet schmeckt Räuchermatjes. Er enthält weniger Gräten und schmeckt besonders mild. Frische Matjesfilets immer im Kühlschrank aufheben und spätestens am nächsten Tag essen.