Lammrücken mit Bärlauchkruste, Ratatouille und Kartoffelgratin

Zutaten für 4 Personen

800 g Lammlachse (Lammrückenstränge pariert)

8 Toastbrotscheiben

40 g frischen Bärlauch

40 g Butter

Butterschmalz

je 1 Paprikaschote gelb, rot, grün

1 Zucchini

1 Aubergine

12 Kirschtomaten

Kräuter der Provence

Olivenöl

800 g Kartoffeln

250 g Sahne

150 g geriebenen Emmentaler

Salz, Pfeffer, Muskat

Zubereitung:

Die Lammrückenlachse beim Metzger des Vertrauens kaufen. Von den Toastbrotscheiben die Rinde entfernen und in einer Küchenmaschine zerkleinern. Mit dem frischen Bärlauch oder Bärlauchpesto und der Butter zu einer kompakten Masse mixen.

Für das Kartoffelgratin die Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben schneiden, die Sahne mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken, in eine feuerfeste Form über die Kartoffeln geben und mit dem geriebenen Käse bestreuen, im Backofen ca. 30 Minuten bei 200 Grad backen.

Holger Lemke

Für das Ratatouille die Paprika, Zucchini und Aubergine in kleine Würfel schneiden und in heißem Olivenöl anschwitzen, mit Salz, Pfeffer, Kräutern der Provence abschmecken und die halbierten Kirschtomaten dazugeben.



Den Lammrücken in heißem Butterschmalz von beiden Seiten 2 Minuten anbraten, in Alufolie geben und 5 Minuten darin ruhen lassen.



Fleisch auswickeln und die Kruste darauf verteilen.



Bei 220 Grad Oberhitze eine goldgelbe Kruste herstellen. Gemüse und Kartoffelgratin anrichten, das Fleisch in Tranchen schneiden und anrichten, dann servieren.