Zutaten für 4 Personen

1 kg Lammschulter mit Knochen

250ml trockener Weißwein

500g kleine Zwiebeln

1 Knolle Knoblauch

250g Staudensellerie (geputzt gewogen)

500g Kartoffeln

1 kleine Bio-Zitrone

Meersalz, Pfeffer, Olivenöl

Zubereitung

Die Zwiebeln schälen und längs vierteln. Selleriestangen in etwa drei Zentimeter lange und etwa einen Zentimeter breite Stifte schneiden. Die Knoblauchknolle quer halbieren, so dass möglichst viele Zehen zusammen bleiben. Die Zitrone in sechs Stücke schneiden.

Die geschälten Kartoffeln grob würfeln. Den Backofen auf 150 Grad vorheizen.

In einer großen Kasserolle die Lammschulter von allen Seiten kräftig anbraten, dabei salzen und pfeffern. Aus der Kasserolle nehmen, etwas frisches Olivenöl nachgießen und zuerst die Kartoffelwürfel von allen Seiten kräftig abraten und salzen.

Jetzt den Knoblauch, Zwiebeln und Sellerie dazu geben und alles zusammen etwa fünf Minuten offen bei kräftiger Hitze braten, dann mit dem Weißwein ablöschen.

Die Lammschulter in das Gemüse mit den Zitronenstücken legen und so viel Wasser angießen, dass sie etwa zur Hälfte in der Flüssigkeit liegt. Aufkochen und die Kasserolle offen für eine Stunde in den vorgeheizten Backofen schieben.

Zum Servieren das Gemüse ohne die Zitrone mit dem Sud auf tiefe Teller verteilen, weiche Knoblauchzehen aus der Schale drücken und dazu legen. Das Fleisch vom Knochen schneiden und auf das Gemüse legen. Mit etwas Olivenöl beträufeln, mit Meersalzflocken und frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen.