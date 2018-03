Zubereitung

Die Kirschtomaten einmal durchschneiden und den Mozzarella in sechs Scheiben teilen. Die beiden Koteletts mit Salz und Pfeffer würzen und in Mehl wenden. Überschüssiges Mehl abklopfen. Das Fleisch soll wirklich nur von einem leichten Mehlmantel eingehüllt werden. In einer passenden Pfanne Butterfett erhitzen und das Fleisch schön heiß anbraten.

Bei Low-Carb kann man auf Mehl auch verzichten

Nach einigen Minuten die Kottelets drehen und Oberseiten mit Kirschtomaten und Mozzarella belegen. Die Tomatenschicht kann man auch noch einmal mit Salz und Pfeffer würzen. Die beiden Koteletts auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Backofen – je nach Dicke der Stücke – circa 8 Minuten bei 180 Grad gratinieren.

In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen, halbieren und in Ringe teilen. In eine weitere Pfanne etwas Butterfett erhitzen und die Pinienkerne anrösten. Die Zwiebelringe zugeben und mit Paprikapulver und Salz würzen. Alles leicht braten und zur Seite stellen.

Anrichten

Eine Portion Blattsalat auf jeden Teller geben und je ein Kotelett anlegen. Mit gerösteten Zwiebelringen und Pinienkernen vollenden.