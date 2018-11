Kartoffelturm mit Hähnchenragout

Zutaten für 4 Personen

4 gegarte Ofenkartoffeln à 250g (Fertigprodukt oder selbst gegart)

100g Karotten, in feine Streifen geschnitten

100g Lauch, in feine Streifen geschnitten

100g Zucchini, in feine Streifen geschnitten

100g Zwiebel, in feine Würfel geschnitten

100g Broccoliröschen

1 Knoblauchzehe, geschält und geschnitten

150ml Gemüsebrühe

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

150ml frische Sahne

4 Stück frische Hähnchenbrust, in Streifen geschnitten

ca. 10g Thymian, fein geschnitten

Für die Garnitur:

frische Kräuter, z.B. Schnittlauch, Basilikum, Rosmarin

Kirschtomaten, rot und gelb

Zubereitung

Kartoffeln mit Schale in Salzwasser garen und abkühlen lassen (beim Fertigprodukt entfällt dieser Schritt). Beide Enden der Ofenkartoffeln abschneiden und so weit aushöhlen, dass ein Ende noch geschlossen bleibt. Kartoffeln auf ein Backblech mit Backpapier setzen und bei 125 Grad im Backofen erhitzen.

Olivenöl in eine Pfanne geben und die Hähnchenstreifen darin bis zur gewünschten Bräune anbraten. Zwiebelwürfel dazugeben und etwa drei Minuten anschwitzen. Jetzt werden die Gemüsestreifen, der Knoblauch und die Broccoliröschen dazugegeben. Dann wird alles leicht mit Salz und Pfeffer gewürzt und mit der Gemüsebrühe und der Sahne aufgefüllt. Alles bis zur gewünschten Konsistenz einkochen lassen und abschmecken. Wer mag, kann die ausgehölte Kartoffelmasse in die Soße geben, um ihr mehr Bindung zu geben.



Die heiße Ofenkartoffel mittig auf einen runden Teller hochkant setzen, mit dem Geflügelragout befüllen und mit den Kräutern und Kirschtomaten ausgarnieren.