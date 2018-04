Zubereitung

Semmeln grob von der Rinde befreien, in Würfel schneiden und in eine Schüssel füllen. Zwiebel schälen, fein würfeln und in Butterfett goldgelb anbraten. Den Käse fein würfeln und die Petersilie hacken.

Ein tolles Rezept, um altbackenes Brot zu verarbeiten

Beides mit den Eiern, dem Wasser und dem Mehl zum Knödelbrot geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und gut vermischen. Dabei darauf achten, dass man die Masse nicht zu sehr zerdrückt. Mit einem Teller bedecken und 30 Minuten ziehen lassen.

Aus dem Teig mit angefeuchteten Händen Knödel formen und dann wie Frikadellen etwas flach drücken. Bei schwacher Hitze von beiden Seiten in Butterfett langsam braten.

Anrichten

Die Knödel passen zu Sauerkraut, werden in Rindfleischbrühe serviert oder schmecken zu Krautsalat mit Speck.

Krautsalat

Den Weißkohl vom Strunk befreien und auf einer Reibe sehr dünn hobeln. Mit Salz, Pfeffer, Zucker, Essig und Öl vermischen.

Krautsalat mit Speck passt gut als Beilage

Die Zwiebel schälen und in feine Würfel teilen. Den Speck ebenso in kleine Stückchen schneiden. In einer Pfanne Speck und Zwiebeln mit dem Kümmel anbraten. Dann den Krautsalat einfüllen. Alles einige Minuten anschwitzen und dann etwas abkühlen lassen. Krautsalat schmeckt warm zu den Kaspressknödeln und kalt als erfrischender Salat.

Wer kein Fleisch isst oder keinen Speck mag, lässt ihn einfach weg. Es gibt in Österreich beide Varianten.