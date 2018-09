Wirsingachtel mit Salbei-Butter

Zutaten für 4 Personen:

1 großer Wirsing (ca. 1,5 Kilo)

10 frische Salbeiblätter

150g Butter

Weißer Pfeffer, Salz

Zubereitung:

Die äußeren, dunklen Blätter entfernen und für Wirsingrouladen benutzen.

Dann den Wirsing mit einem großen Küchenmesser erst halbieren, anschließend die Hälften vorsichtig in Viertel zerschneiden, und zwar so, dass jedes Viertel noch von einem Teil des Strunks zusammengehalten wird. Ca. 10 frische Salbeiblätter in dünne Streifen schneiden oder getrocknete Blätter grob hacken.

Reichlich Butter in einem flachen Topf oder einer Pfanne zerlassen. Wirsingachtel bei mittlerer Hitze anbraten bis die Schnittfläche deutlich gebräunt ist, dann wenden und die andere Seite ebenfalls anbraten, aber Vorsicht, Butter und Wirsing brennen sehr schnell an. Den Wirsing salzen und pfeffern (mit weißem Pfeffer), die Salbeiblätter darüber und in die Butter geben. Wenig Wasser zugeben, Deckel drauf und knapp 10 Minuten lang nicht zu weich dünsten. Zwischendurch die Wirsingachtel noch einmal wenden.

Auf Tellern anrichten und mit den Salbeiblättern garnieren. Als Vorspeise oder als Beilage zu kurzgebratenem Fleisch oder Geflügel.