Extraschokoladiger Schokokuchen

Getreu dem Motto – „Behalt die Blumen und gib mir Schokolade“ – gibt es heute zum Valentinstag einen mehlfreien, extra schokoladigen Kuchen. Mehlfrei liegt ja voll im Trend – diese Sünde haben wir allerdings in einem Kochbuch des 19. Jahrhunderts von Henriette Davidis gefunden. Es scheint den Trend also schon was länger zu geben.

Zutaten zum Vorbereiten der Form:

etwas weiche Butter zum Fetten der Form

etwas Mehl

Zutaten für den Schokokuchen:

90 g Zartbitterschokolade

Zartbitterschokolade 60 g Butter

75 g Zucker

50 g gemahlene Mandeln

¼ TL Vanilleextrakt

TL Vanilleextrakt 2 Tropfen Bittermandelaroma

2 Eier, getrennt

1 Prise Salz

Außerdem:

2 Kugeln Vanilleeis

Schokotropfen

Etwas Heimathäppchen-Schokoladensoße

Besondere Utensilien:

Zwei tiefe Kuchenförmchen von 10 cm Durchmesser

Elektrisches Handrührgerät

Zubereitung: