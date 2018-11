Zubereitung

Zwiebeln und Knoblauch schälen und beides in grobe Stücke teilen. Paprikaschoten putzen. Das Gemüse in breite Streifen oder Würfel schneiden. Butterfett in einen Bräter geben und die Fleischstücke nacheinander in zwei bis drei Portionen kräftig anbraten. Angebratene Fleischstücke zur Seite stellen.

Das Fleisch immer selbst in Würfel schneiden

In den Bratensud des Topfes etwas Butterfett geben und rühren. Mit Zwiebel- und Knoblauchstücken auffüllen und alles kurz anschwitzen. Das angebratene Fleisch wieder zu den Zwiebeln in den Topf füllen und mit 1–2 EL Tomatenmark vermischen.

Noch einmal kurz anschwitzen und mit Salz, Paprikapulver, etwas gehackter Chilischote würzen. Brühe oder Wasser zugießen und mit Lorbeerblättern verfeinern.

Den Topf mit einem Deckel verschließen. Den Gulasch im Backofen circa 90 Minuten bei 180 Grad schmoren lassen. Kurz vor Ende der Garzeit die Paprikastücke unterheben und alles zusammen fertig garen.

Kümmel und Zitronenschale geben das typische Gulascharoma

In einem Mörser 1–2 Teelöffel Kümmel zermahlen und die Schale einer unbehandelten Zitrone dazu reiben. Wenn das Fleisch butterweich ist, ist das Gericht fertig. Die Lorbeerblätter entnehmen und das Gericht mit der Zitronenkümmelmischung würzen.

Als Beilagen passen Bandnudeln, Kartoffeln, Knödel oder Reis.