Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich – Grenze zu Hessen und die Grenze zwischen dem Sauerland und Siegen-Wittgenstein

1. Region: Grenze zu Hessen

Die Grenze von NRW zu Hessen verläuft auch durch den Diemelsee. Hier mitten im rund 165 Hektar großen Stausee trifft der Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen auf das nordhessische Waldecker Land. Auf der Diemselseefähre von Kapitän Stefan Koch kocht Björn Freitag zusammen mit Kochprofi Thomas Wiele in einer improvisierten Küche auf dem Unterdeck.

Das Grenzgericht ist diesmal das sogenannte „Krüstchen“ – das wird im Sauerland und auch in Waldeck gern gegessen. Kapitän Stefan aus NRW mag sein Krüstchen so am liebsten: Brot, Schnitzel und einfach nur ein Spiegelei obendrauf. Thomas Wiele aus Nordhessen, Küchenschef vom Fährhaus am Diemelsee, bevorzugt das traditionsreiche Waldecker Krüstchen – das Schnitzel auf Toast kommt mit einer leckeren Pilzsoße daher.

Björn Freitag kreiert mit den beide zusammen ein grenzübergreifendes Gericht und nennt es „Diemelsee-Krüstchen“. Es handelt sich dabei um ein Cordon Bleu mit Mettwurst und Pilzpanade und wird auf Graubrot serviert. Dazu gibt es einen deftigen Eiersalat mit einer Soße, die auch „Waldecker Duckefett“ heißt.